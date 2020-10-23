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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9040904190429043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:49

  igor9227 написав:Могу вам провести лекцию на этот счёт, как бывший сотрудник Альфа банка и не только.

Чоо?
Тогда вы должны понимать, шо фактически оборот был, подтвержден двумя операциями в выписке согласно регламента банки :P
И ОфПред ща будет просить сторнировать законную комисс.
Хотя бы в личку тада просили, а не выносили на общее оборзеение :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:13

  igor9227 написав:Могу вам провести лекцию на этот счёт, как бывший сотрудник Альфа банка и не только.

Уборщик что-ли? :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:19

Re: Альфа-Банк

Вчера вечером зеленый банкомат изъял у меня карту Ультра. Насколько я понимаю, перевыпустить её я уже не могу, надо переходить на новый пакет? У меня еще есть долларовая Ультра и Фаст-кард в евро, их можно оставить или тоже надо перевыпускать?

Кстати, перед блокированием карты пытался вывести все средства на сберегательный счет, получил ответ про ошибку сервиса. Пришлось выводить на счет в другом банке.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:29

  Julio написав:Вчера вечером зеленый банкомат изъял у меня карту Ультра. Насколько я понимаю, перевыпустить её я уже не могу, надо переходить на новый пакет? У меня еще есть долларовая Ультра и Фаст-кард в евро, их можно оставить или тоже надо перевыпускать?

Кстати, перед блокированием карты пытался вывести все средства на сберегательный счет, получил ответ про ошибку сервиса. Пришлось выводить на счет в другом банке.

Добрый день. Перевыпуск будет уже на новый Пакет. Долларовую карту можете оставить до ближайшего перевыпуска. Но тогда нужно выполнять требования бесплатности по 2-м Пакетам. Фаст-Кард в ПУ не входит, она остается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:24

  Menwyy написав:
Alfa_Bank написав:
  gav написав:Alfa_Bank, это только у меня пополнение-снятие депо Сберегательный пишет Ошибка сервиса и не работает?
Посмотрите пожалуйста, что случилось...

Добрый день. Сервис работает, попробуйте перезайти и повторить.
Та же проблема. Когда исправите?


иногда такое происходит когда пополняешься п2п и сразу на сбер или сразу СЕП.
тут всё как и говорит представитель - дерибанить сумму на 2...3 части и оно обычно пропускает
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:53

Чому так довго зараховуються гроші з Payoneer?! 2-3 дні, а з вихідними то і взагалі вічність... В інших банках все моментально, монобанк найшвидше зараховує з Payoneer, потім Приватбанк, там за день вправляються, а реально за пару-трійку годин.

Альфа, вам треба перейменуватись в Черепашка-Банк :)))

p.s.
доречі з сторінки https://alfabank.ua/payoneer/ перекидає на "зрозумілу інструкцію" https://alfabank.ua/upload/Payoneer-Ins ... n-2019.pdf яка відображається вже не зовсім зрозумілою іноземною мовою! :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06

Re: Альфа-Банк

root написав:Чому так довго зараховуються гроші з Payoneer?! 2-3 дні, а з вихідними то і взагалі вічність...

Ну не знаю. Користувався пару раз, то в цьому місяці зайшли в день відправки, в минулому на наступний.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:33

  root написав:p.s.
доречі з сторінки https://alfabank.ua/payoneer/ перекидає на "зрозумілу інструкцію" https://alfabank.ua/upload/Payoneer-Ins ... n-2019.pdf яка відображається вже не зовсім зрозумілою іноземною мовою!


хорошо что там хотябы картинки есть)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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