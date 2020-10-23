Чоо?
Тогда вы должны понимать, шо фактически оборот был, подтвержден двумя операциями в выписке согласно регламента банки
И ОфПред ща будет просить сторнировать законную комисс.
Хотя бы в личку тада просили, а не выносили на общее оборзеение
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:49
Чоо?
Тогда вы должны понимать, шо фактически оборот был, подтвержден двумя операциями в выписке согласно регламента банки
И ОфПред ща будет просить сторнировать законную комисс.
Хотя бы в личку тада просили, а не выносили на общее оборзеение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:13
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:19
Re: Альфа-Банк
Вчера вечером зеленый банкомат изъял у меня карту Ультра. Насколько я понимаю, перевыпустить её я уже не могу, надо переходить на новый пакет? У меня еще есть долларовая Ультра и Фаст-кард в евро, их можно оставить или тоже надо перевыпускать?
Кстати, перед блокированием карты пытался вывести все средства на сберегательный счет, получил ответ про ошибку сервиса. Пришлось выводить на счет в другом банке.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:29
Добрый день. Перевыпуск будет уже на новый Пакет. Долларовую карту можете оставить до ближайшего перевыпуска. Но тогда нужно выполнять требования бесплатности по 2-м Пакетам. Фаст-Кард в ПУ не входит, она остается.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:24
иногда такое происходит когда пополняешься п2п и сразу на сбер или сразу СЕП.
тут всё как и говорит представитель - дерибанить сумму на 2...3 части и оно обычно пропускает
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 24 жов, 2020 14:53
Чому так довго зараховуються гроші з Payoneer?! 2-3 дні, а з вихідними то і взагалі вічність... В інших банках все моментально, монобанк найшвидше зараховує з Payoneer, потім Приватбанк, там за день вправляються, а реально за пару-трійку годин.
Альфа, вам треба перейменуватись в Черепашка-Банк ))
p.s.
доречі з сторінки
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06
Re: Альфа-Банк
Ну не знаю. Користувався пару раз, то в цьому місяці зайшли в день відправки, в минулому на наступний.
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:33
хорошо что там хотябы картинки есть)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:22
Re: Альфа-Банк
напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ? если я верно его написала
ibox вроде с комиссией.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:37
сейчас можно и в приватовских терминалах пополнять,
а ещё в терминал которые обычно в атб стоят
з.ы. - во многих терминалах где алла без комиссий - там ноль нарисован на фоне логотипа аллы
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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