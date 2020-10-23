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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9041904290439044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:38

Re: Альфа-Банк

Arien написав:напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ?

Вони, + City24 й ТСО привата.
stryzhko
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 04.10.16
Подякував: 334 раз.
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  #<1 ... 9041904290439044
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