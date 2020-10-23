Arien написав:напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ?
Вони, + City24 й ТСО привата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:38
Re: Альфа-Банк
Вони, + City24 й ТСО привата.
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