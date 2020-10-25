RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9041904290439044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:38

Re: Альфа-Банк

Arien написав:напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ?

Вони, + City24 й ТСО привата.
stryzhko
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 04.10.16
Подякував: 334 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:20

Re: Альфа-Банк

спасибо большое!
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 09.09.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:33

cvv

нужно было узнать cvv код на карте через приложение, потому что на карте его нет
сделал запрос, ждал минут 15, в сообщении было указано, что действительные еще минут 10 на это время
ввел, получил сообщение что неправильная попытка
де*** (с)
SILVER_UA
 
Повідомлень: 754
З нами з: 21.07.10
Подякував: 138 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:53

  SILVER_UA написав:нужно было узнать cvv код на карте через приложение, потому что на карте его нет
сделал запрос, ждал минут 15, в сообщении было указано, что действительные еще минут 10 на это время
ввел, получил сообщение что неправильная попытка
де*** (с)

Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Наблюдается задержка в доставке ОТП-паролей. Работаем над устранением.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9548
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23

Re: Альфа-Банк

Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:47

  Кочевник написав:Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!

Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9548
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:03

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!

Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.

Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:09

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!

Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.

Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.

Рекомендованні браузери:
Chrome (на деяких версіях Chrome можуть бути помилки при р2р переказах)
Mozilla Firefox
Opera
Safari (на iOs, не на Windows).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9548
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9041904290439044
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, proftpd66, ramaz, stellassvitonline, V2 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6568 1475595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 13:00
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4381, 4382, 4383
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
43821 5310735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 12:28
jay2004
А-Банк 1 ... 1736, 1737, 1738
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17376 2430044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 22:19
pavyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90438)
26.10.2020 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.