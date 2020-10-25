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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:38
Arien написав:напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ?
Вони, + City24 й ТСО привата.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:20
спасибо большое!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:33
нужно было узнать cvv код на карте через приложение, потому что на карте его нет
сделал запрос, ждал минут 15, в сообщении было указано, что действительные еще минут 10 на это время
ввел, получил сообщение что неправильная попытка
де*** (с)
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:53
SILVER_UA написав:
нужно было узнать cvv код на карте через приложение, потому что на карте его нет
сделал запрос, ждал минут 15, в сообщении было указано, что действительные еще минут 10 на это время
ввел, получил сообщение что неправильная попытка
де*** (с)
Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Наблюдается задержка в доставке ОТП-паролей. Работаем над устранением.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23
Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:47
Кочевник написав:
Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:03
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.
Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:09
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.
Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.
Рекомендованні браузери:
Chrome (на деяких версіях Chrome можуть бути помилки при р2р переказах)
Mozilla Firefox
Opera
Safari (на iOs, не на Windows).
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Alfa_Bank
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- Подякували: 860 раз.
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