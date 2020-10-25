Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:52
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!
Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.
Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.
реально тока Файрфокс
ПС. В качестве оправдания Алки могу сказать, шо у меня в Хроме вылетает и Сибас (на р2р) и Мастерпасс (и при регистрации карты и на некоторых Ревардсах)
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clientage
в Пон 26 жов, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:52
Ну навіщо? Ще й третій арбузер встановлювати.
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Кочевник
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:53
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Помилка була на 64-розрядній Opera Windows 7. Остання доступна версія.
Рекомендуємо спробувати інший барузер.
Или другой банк!!!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:56
Кочевник написав:
Windows 7
Уже скоро как год всё...
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:59
Блииин, всьооо
Зашел в Чат, теперь не могу зайти в апликуху
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:07
Встиг відправити сеп. На наступні операції не надходить ОТП в смс.
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Кочевник
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:37
напомните пож этот финт ушами, когда вылетело app из-за чата, а потом заходишь с другого устройства, так вот, на другом устройстве какой версии Андроид должен быть?
попробовала, кстати, старые apk - что-то тоже слетают.
вот просто непробиваемые моменты: нормальный телефон контакт-центра и дублирование в web-версии важных разделов, к-рые сейчас есть только в хромом моб app
Arien
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