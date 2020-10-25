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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9042904390449045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:52

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якась нова пошесть.
Роблю поповнення, надходить лукап. Ввожу його і вилітає МАБ на сторінку авторизації. Блін, через це операція непідтверджена і чекати 20 хвилин.
Ну шо за!!!!

Доброго дня. Спробуйте користуватися іншим барузером.

Надайте будь ласка список браузерів, які офіційно підтримує МАБ.

реально тока Файрфокс :wink:

ПС. В качестве оправдания Алки могу сказать, шо у меня в Хроме вылетает и Сибас (на р2р) и Мастерпасс (и при регистрации карты и на некоторых Ревардсах) :(
Востаннє редагувалось clientage в Пон 26 жов, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:52

Re: Альфа-Банк

Ну навіщо? Ще й третій арбузер встановлювати.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:53

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Помилка була на 64-розрядній Opera Windows 7. Остання доступна версія.

Рекомендуємо спробувати інший барузер.
Или другой банк!!!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:56

  Кочевник написав:Windows 7

Уже скоро как год всё...
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:59

Блииин, всьооо :evil:
Зашел в Чат, теперь не могу зайти в апликуху :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:07

Re: Альфа-Банк

Встиг відправити сеп. На наступні операції не надходить ОТП в смс.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:37

Re: Альфа-Банк

напомните пож этот финт ушами, когда вылетело app из-за чата, а потом заходишь с другого устройства, так вот, на другом устройстве какой версии Андроид должен быть?
попробовала, кстати, старые apk - что-то тоже слетают.

вот просто непробиваемые моменты: нормальный телефон контакт-центра и дублирование в web-версии важных разделов, к-рые сейчас есть только в хромом моб app :(
Arien
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