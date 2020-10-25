напомните пож этот финт ушами, когда вылетело app из-за чата, а потом заходишь с другого устройства, так вот, на другом устройстве какой версии Андроид должен быть? попробовала, кстати, старые apk - что-то тоже слетают.
вот просто непробиваемые моменты: нормальный телефон контакт-центра и дублирование в web-версии важных разделов, к-рые сейчас есть только в хромом моб app
Arien написав:напомните пож этот финт ушами, когда вылетело app из-за чата, а потом заходишь с другого устройства, так вот, на другом устройстве какой версии Андроид должен быть? попробовала, кстати, старые apk - что-то тоже слетают.
вот просто непробиваемые моменты: нормальный телефон контакт-центра и дублирование в web-версии важных разделов, к-рые сейчас есть только в хромом моб app
Я установил туже версию на планшете, зашел в Чат, написал Ганьба, закрыл Чат. И потом смог зайти через смарт
ПС. Похоже, шо апликуха вылетает, если Чат сам закрылся по таймауту. Советую, просто нашкрябать в Чат послание и не дожидаясь его реакции закрыть Чат. Чатлане чтото там ответят через 15..20 мин, вот тгда можно продолжить разговор
АП. Ооо, вот Чат мне ответил на жалобу и смарт опять вырубился. Пришлось опять зайти с планшета, ответить на послание Чата, выйти и смарт опять работает Можно как-то Чат попросить НЕ ОТВЕЧАТЬ мне больше ?
Востаннє редагувалось clientage в Пон 26 жов, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.