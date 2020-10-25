Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:54
Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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