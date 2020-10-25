Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:54
Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:37
Доктор сказал в морг, значит в морг (с)є
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:46
Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.
Я понимаю, если есть компрометация данных по карте, и в интернете пытаются платежи делать. Но как такое может быть в случае бесконтактной оплаты ?
Раньше были глюки в мобайле по выписке, но в МАБ все было четко. Сейчас смотрю и в МАБ эта транзакция в блоке висит.
это банк экваер метрополитена чудит или есть другие варианты ?
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