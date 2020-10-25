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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9043904490459046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:54

  Vorlon написав:
  clientage написав:Зашел в Чат

Зачем? Смартфон себе так и не обновили?

Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:37

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Зашел в Чат

Зачем? Смартфон себе так и не обновили?

Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки :)


Доктор сказал в морг, значит в морг (с)є
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:46

Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.
Я понимаю, если есть компрометация данных по карте, и в интернете пытаются платежи делать. Но как такое может быть в случае бесконтактной оплаты ?

Раньше были глюки в мобайле по выписке, но в МАБ все было четко. Сейчас смотрю и в МАБ эта транзакция в блоке висит.
это банк экваер метрополитена чудит или есть другие варианты ?
Kalgan
 
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