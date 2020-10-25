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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9043904490459046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:54

  Vorlon написав:
  clientage написав:Зашел в Чат

Зачем? Смартфон себе так и не обновили?

Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:37

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:Зашел в Чат

Зачем? Смартфон себе так и не обновили?

Да нормальный у меня смарт(1я Нова от Хуавэй).
Везде фурычит кроме каличного Чата у Алки :)


Доктор сказал в морг, значит в морг (с)є
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:46

Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.
Я понимаю, если есть компрометация данных по карте, и в интернете пытаются платежи делать. Но как такое может быть в случае бесконтактной оплаты ?

Раньше были глюки в мобайле по выписке, но в МАБ все было четко. Сейчас смотрю и в МАБ эта транзакция в блоке висит.
это банк экваер метрополитена чудит или есть другие варианты ?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:12

  Vorlon написав:Навіщо покидати теплу оселю, якщо за вікном дощ і холодно, а у вас – річний безкоштовний доступ до серіалів та фільмів на sweet.tv?

Спеціально для держателів преміальних карток Visa — доступ до максимального тарифного плану від sweet.tv:
• до 225 телеканалів, серед яких Discovery, National Geographic та Animal Planet
• бібліотеки найрейтинговіших фільмів від Disney, Paramount, Sony, Warner Bros., Universal
• серіалів Amediateka від HBO, Showtime, BBC

Як скористатись пропозицією?
1. Переходьте за посиланням: https://sweet.tv/promo_visa_premium.
2. Оберіть тариф Visa Premium та підключіть його.
3. Авторизуйте власну картку Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.
4. Насолоджуйтесь переглядом разом з Visa!

Нехай осінь та зима запам’ятаються вам кінопереглядами в колі найближчих людей!

Більше: https://sweet.tv/promo_visa_premium

Пропозиція діє з 15.10.2020 до 31.03.2021 для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite. Під "безкоштовний доступ" мається на увазі придбання послуги за 1 грн/міс. за тарифом Visa Premium.


а на сколько просто будет потом отказаться от этой подписки после 31-03-2021?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:40

mephala
В кабинете Sweet.tv (раздел "Оплата") прямо на привязанной карте есть кнопка "Удалить". Нажимать не пробовал, но вряд ли будут проблемы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:52

Re: Альфа-Банк

mephala написав:а на сколько просто будет потом отказаться от этой подписки после 31-03-2021?

Просто відключити автоматичне щомісячне списання з карти в персональному кабінеті. Або видалити карту, як пропонує Vorlon
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21

Но там подключение идет на год по тарифу 1 грн. в мес. А не по 31.03.2021. Эта дата - граничная для подключения. А так льготный тариф действует 365 дней с дня подключения
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:27

Flamingo
Я наверное что-то пропустил - из какого пункта правил акции это следует? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:44

  Vorlon написав:Flamingo
Я наверное что-то пропустил - из какого пункта правил акции это следует? :o

Не знаю где брали Ваш текст Вы - я зашел на сайт визы https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... et-tv.html и там со старту такое:
Начните своё виртуальное путешествие захватывающими жизненными историями и миром вместе с нами. С 15 октября 2020 года по 31 марта 2021 года получите доступ к премиальному пакету Visa Premium на 1 год бесплатно*:
...
*Под «бесплатно» подразумевается покупка услуги за 1 грн на месяц.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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