Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься. Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне. Я понимаю, если есть компрометация данных по карте, и в интернете пытаются платежи делать. Но как такое может быть в случае бесконтактной оплаты ?
Раньше были глюки в мобайле по выписке, но в МАБ все было четко. Сейчас смотрю и в МАБ эта транзакция в блоке висит. это банк экваер метрополитена чудит или есть другие варианты ?
Vorlon написав:Навіщо покидати теплу оселю, якщо за вікном дощ і холодно, а у вас – річний безкоштовний доступ до серіалів та фільмів на sweet.tv?
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а на сколько просто будет потом отказаться от этой подписки после 31-03-2021?
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