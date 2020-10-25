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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03
Kalgan написав:
Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.
Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
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wig
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