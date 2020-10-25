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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9044904590469047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03

  Kalgan написав:Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.

Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
wig
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