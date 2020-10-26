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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9044904590469047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03

  Kalgan написав:Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.

Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:36

  wig написав:
  Kalgan написав:Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.

Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.

Хотите сказать, что это вполне нормальная ситуация, когда метрополитен тырит деньги с карты повторно за уже оплаченные поездки ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:58

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Но там подключение идет на год по тарифу 1 грн. в мес. А не по 31.03.2021. Эта дата - граничная для подключения. А так льготный тариф действует 365 дней с дня подключения
На сайті Visa так. А от в офіційніх умовах на сайті самого сервісу Sweet.tv
Згадки про 365 днів не знайшов.

Період проведення – Акція проводиться в період з 00:00 години 01 жовтня 2020 року до 23:59
години 31 березня 2021 року (включно) за Київським часом.

1.2. Для продовження дії Подарунку протягом Періоду проведення Акції щомісячно з
авторизованої на Офіційній сторінці Картки Учасника буде списуватися 01,00 грн. без будь-якого
додаткового чи окремого погодження від Учасника на таке списання. Здійснюючи акцепт
Учасник надає свою згоду на списання.

Можливо помиляюся, але подарунок надається лише протягом періоду проведення акції, тобто до 31.03.21 й у разі списання 1грн.
Alfa_Bank, хто головний VISA чи Sweet.tv?))
stryzhko
 
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