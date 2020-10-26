Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03
Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:36
Хотите сказать, что это вполне нормальная ситуация, когда метрополитен тырит деньги с карты повторно за уже оплаченные поездки ?
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:58
Re: Альфа-Банк
На сайті Visa так. А от в офіційніх умовах на сайті самого сервісу Sweet.tv
Згадки про 365 днів не знайшов.
Можливо помиляюся, але подарунок надається лише протягом періоду проведення акції, тобто до 31.03.21 й у разі списання 1грн.
Alfa_Bank, хто головний VISA чи Sweet.tv?))
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