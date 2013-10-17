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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9045904690479048>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03

  Kalgan написав:Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.

Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:36

  wig написав:
  Kalgan написав:Знатоки финансовой грамотности, подскажите. Как такое может быть и как от этого защититься.
Сегодня заметил, что по карте в блоке висит транзакция (оплата метрополитена), которую я не совершал. Метро можно оплатить только бесконтактно. Карта всегда при мне.

Метро может по второму разу списать деньги за поездку, которую вы совершали месяц назад.

Хотите сказать, что это вполне нормальная ситуация, когда метрополитен тырит деньги с карты повторно за уже оплаченные поездки ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:58

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Но там подключение идет на год по тарифу 1 грн. в мес. А не по 31.03.2021. Эта дата - граничная для подключения. А так льготный тариф действует 365 дней с дня подключения
На сайті Visa так. А от в офіційніх умовах на сайті самого сервісу Sweet.tv
Згадки про 365 днів не знайшов.

Період проведення – Акція проводиться в період з 00:00 години 01 жовтня 2020 року до 23:59
години 31 березня 2021 року (включно) за Київським часом.

1.2. Для продовження дії Подарунку протягом Періоду проведення Акції щомісячно з
авторизованої на Офіційній сторінці Картки Учасника буде списуватися 01,00 грн. без будь-якого
додаткового чи окремого погодження від Учасника на таке списання. Здійснюючи акцепт
Учасник надає свою згоду на списання.

Можливо помиляюся, але подарунок надається лише протягом періоду проведення акції, тобто до 31.03.21 й у разі списання 1грн.
Alfa_Bank, хто головний VISA чи Sweet.tv?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 07:21

Новая почта

Как оказалось платеж в новой почте это не покупка и не оплата услуг, а перевод физлицу. Таким образом рплачивается две комисси: НП и банку. По мнению банка клиент должен интересоваться у НП как настроен терминал. Только я вот не уверен, что сотрудники нп могут ответить на такой вопрос
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 07:45

последние 2-3 года были в коме?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:26

  stryzhko написав: Alfa_Bank, хто головний VISA чи Sweet.tv?))

Краще переуточнити у Sweet.tv)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:07

  andyteam написав:Как оказалось платеж в новой почте это не покупка и не оплата услуг, а перевод физлицу. Таким образом рплачивается две комисси: НП и банку. По мнению банка клиент должен интересоваться у НП как настроен терминал. Только я вот не уверен, что сотрудники нп могут ответить на такой вопрос


некоторые говорят, и вроде говорят про два платежа - за услуги и за оплату, так что можно даже хитро пробалансировать, но я такое (когда есть наложенный) плачу дебеткой от греха, а просто доставку - на сайте
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:40

Re: Альфа-Банк

  andyteam написав:Как оказалось платеж в новой почте это не покупка и не оплата услуг, а перевод физлицу.
Прочтите последние страницы в этой теме.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:44

так шо делать с застосунком
после чата
в него нельзя зайти
переустановка не помогает
Алфа-банк!
Может дадите ссылку на старую рабочую apk?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:53

  v57 написав:так шо делать с застосунком
после чата
в него нельзя зайти
переустановка не помогает

Очистка кеша, снос и переустановка апликухи не помагают!
Ток зайти с др. девайса в этот Чат
Выйти из Чата
и тогда пустит в апликуху с вашего смарта.
Причем если в Чате решили таки ответить на ваш вопрос после всех этих процедур, то вас опять начнет выбивать.

... ну галимие от Жижитал-спецотдела уже трудно шото придумать! :evil:
Я думаю они все там постреляются от стыда :evil:
Мож заставить их всех ездить на спецвызов со своим девайсом на восстановление доступа в Мобайл у клиента?

А чо вааще низзя отключить этот галимый Чат, раз уж не можете его нормально настроить?! :evil:
Хай Жижитал выкупит 0800 на время восстановления нормального Чата :idea:

  v57 написав:Может дадите ссылку на старую рабочую apk?

Сначала нужно восстановить вход. Это только по той процедуре, шо я указал.
А потом можно ставить ЛЮБУЮ апкашку, но Чатом НИЗЗЯ пользоваться!
Востаннє редагувалось clientage в Вів 27 жов, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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