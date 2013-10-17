v57 написав:так шо делать с застосунком после чата в него нельзя зайти переустановка не помогает
Очистка кеша, снос и переустановка апликухи не помагают! Ток зайти с др. девайса в этот Чат Выйти из Чата и тогда пустит в апликуху с вашего смарта. Причем если в Чате решили таки ответить на ваш вопрос после всех этих процедур, то вас опять начнет выбивать.
... ну галимие от Жижитал-спецотдела уже трудно шото придумать! Я думаю они все там постреляются от стыда Мож заставить их всех ездить на спецвызов со своим девайсом на восстановление доступа в Мобайл у клиента?
А чо вааще низзя отключить этот галимый Чат, раз уж не можете его нормально настроить?! Хай Жижитал выкупит 0800 на время восстановления нормального Чата
v57 написав:так шо делать с застосунком после чата в него нельзя зайти переустановка не помогает
Очистка кеша, снос и переустановка апликухи не помагают! Ток зайти с др. девайса в этот Чат Выйти из Чата и тогда пустит в апликуху с вашего смарта. Причем если в Чате решили таки ответить на ваш вопрос после всех этих процедур, то вас опять начнет выбивать.
... ну галимие от Жижитал-спецотдела уже трудно шото придумать! Я думаю они все там постреляются от стыда Мож заставить их всех ездить на спецвызов со своим девайсом на восстановление доступа в Мобайл у клиента?
А чо вааще низзя отключить этот галимый Чат, раз уж не можете его нормально настроить?! Хай Жижитал выкупит 0800 на время восстановления нормального Чата
Криворукие нас окружают.
Я думаю, эт чья-та месть из бывших сотрудников, смузи ему не понравился, от и забурлило... сознание в одном месте