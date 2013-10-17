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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9046904790489049>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:57

  clientage написав:
  v57 написав:так шо делать с застосунком
после чата
в него нельзя зайти
переустановка не помогает

Очистка кеша, снос и переустановка апликухи не помагают!
Ток зайти с др. девайса в этот Чат
Выйти из Чата
и тогда пустит в апликуху с вашего смарта.
Причем если в Чате решили таки ответить на ваш вопрос после всех этих процедур, то вас опять начнет выбивать.

... ну галимие от Жижитал-спецотдела уже трудно шото придумать! :evil:
Я думаю они все там постреляются от стыда :evil:
Мож заставить их всех ездить на спецвызов со своим девайсом на восстановление доступа в Мобайл у клиента?

А чо вааще низзя отключить этот галимый Чат, раз уж не можете его нормально настроить?! :evil:
Хай Жижитал выкупит 0800 на время восстановления нормального Чата :idea:


Криворукие нас окружают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:02

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  v57 написав:так шо делать с застосунком
после чата
в него нельзя зайти
переустановка не помогает

Очистка кеша, снос и переустановка апликухи не помагают!
Ток зайти с др. девайса в этот Чат
Выйти из Чата
и тогда пустит в апликуху с вашего смарта.
Причем если в Чате решили таки ответить на ваш вопрос после всех этих процедур, то вас опять начнет выбивать.

... ну галимие от Жижитал-спецотдела уже трудно шото придумать! :evil:
Я думаю они все там постреляются от стыда :evil:
Мож заставить их всех ездить на спецвызов со своим девайсом на восстановление доступа в Мобайл у клиента?

А чо вааще низзя отключить этот галимый Чат, раз уж не можете его нормально настроить?! :evil:
Хай Жижитал выкупит 0800 на время восстановления нормального Чата :idea:


Криворукие нас окружают.

Я думаю, эт чья-та месть из бывших сотрудников, смузи ему не понравился, от и забурлило... сознание в одном месте :twisted:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:04

Re: Альфа-Банк

Вы это серьезно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:05

Alfa-bank
ссылка будет на старое, работающее?
можна без чата
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:07

  v57 написав:Alfa-bank
ссылка будет на старое, работающее?
можна без чата

Добрый день. Скоро все поправим :roll: Ссылки на другие версии дать не могу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:21

уже и веб усьо
или это только у меня, дощелкался ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

  v57 написав:уже и веб усьо
или это только у меня, дощелкался ;)

У меня вэб-ИБ фурычит, седня даж быстрее чем обычно :)
Вы там аккуратнее со входом, а то реально могут залочить за 3 попытки левого входа. Будете потом Офпреда мучать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59

  stryzhko написав:По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.

Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:00

  stryzhko написав:По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.

Доброго дня. Можлива. Пропозиція прийде після списання покупки з рахунку.
Alfa_Bank
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