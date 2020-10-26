Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:01
clientage написав:
Плохо шукали
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399
По кеш'ю я в курсі. Чомусь думав, що в розстрочки інші виключення. Бо знаходив на сайті, то там в переліку нема 7399.
stryzhko
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02
clientage написав: stryzhko написав:
По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.
Плохо шукали
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399
Добрый день. Это для кешью. Для рассрочки -
https://alfabank.ua/private-persons/installment
.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09
Alfa_Bank Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Vorlon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:10
Alfa_Bank написав: Пропозиція прийде після списання покупки з рахунку.
Дякую, не звернув увагу що 38 коп "зайвих" своїх закинув.
stryzhko
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:14
andyteam Я тоже так попал, как перевод, интересовался в новой почте, они не могут делать платежи только перевод денежных средств и все и везде терминалы так настроены.
joik
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:16
Vorlon написав: Alfa_Bank
Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Добрый день. Вы сообщаете продавцу номер телефона и последние 4 цифры карты.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9554
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Подякували: 862 раз.
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