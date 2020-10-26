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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9046904790489049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:01

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399

По кеш'ю я в курсі. Чомусь думав, що в розстрочки інші виключення. Бо знаходив на сайті, то там в переліку нема 7399.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02

  clientage написав:
  stryzhko написав:По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.

Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399

Добрый день. Это для кешью. Для рассрочки - https://alfabank.ua/private-persons/installment.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09

Alfa_Bank
Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:10

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
Пропозиція прийде після списання покупки з рахунку.

Дякую, не звернув увагу що 38 коп "зайвих" своїх закинув.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:14

andyteam
Я тоже так попал, как перевод, интересовался в новой почте, они не могут делать платежи только перевод денежных средств и все и везде терминалы так настроены.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:16

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...

Добрый день. Вы сообщаете продавцу номер телефона и последние 4 цифры карты.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9554
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 862 раз.
 
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  #<1 ... 9046904790489049
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