Alfa_Bank Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Vorlon написав:Alfa_Bank Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Добрый день. Вы сообщаете продавцу номер телефона и последние 4 цифры карты.
НП стараюсь оплачивать только наличными, у меня только доставки.
раньше пару раз платила дебетной картой, терминал от Ощада как-то перезагрузился на оплате за доставку палеты ок 2 килофантиков, притом, оказывается, это был не первый раз за день, но "что ж им теперь не пользоваться". Остальных клиентов пронесло, мне пришлось провести час, это еще хорошо, что Альфа через полчаса вернул оплату. А так - до 10 раб. дней разборки между клиентским банком и их прослойкой ПостФинанс. Имела я их в виду, тем более, что за оплату услуг ТК орехи не отсыпают.