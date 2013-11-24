Alfa_Bank Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Vorlon написав:Alfa_Bank Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Добрый день. Вы сообщаете продавцу номер телефона и последние 4 цифры карты.
НП стараюсь оплачивать только наличными, у меня только доставки.
раньше пару раз платила дебетной картой, терминал от Ощада как-то перезагрузился на оплате за доставку палеты ок 2 килофантиков, притом, оказывается, это был не первый раз за день, но "что ж им теперь не пользоваться". Остальных клиентов пронесло, мне пришлось провести час, это еще хорошо, что Альфа через полчаса вернул оплату. А так - до 10 раб. дней разборки между клиентским банком и их прослойкой ПостФинанс. Имела я их в виду, тем более, что за оплату услуг ТК орехи не отсыпают.
8. На які покупки неможливо оформити розстрочку? Розстрочка не оформля̶ Юється:
• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під наступними кодами торговців: - 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади); - 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг - штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами (більш актуально закордоном); - 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації); - 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т.ч. через МАВ, і зняття готівки); - 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії (не медичні)), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати по виду їх діяльності). • на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки • на безготівкові перекази коштів з кредитної картки