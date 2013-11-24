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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9047904890499050>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:01

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399

По кеш'ю я в курсі. Чомусь думав, що в розстрочки інші виключення. Бо знаходив на сайті, то там в переліку нема 7399.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02

  clientage написав:
  stryzhko написав:По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.

Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399

Добрый день. Это для кешью. Для рассрочки - https://alfabank.ua/private-persons/installment.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09

Alfa_Bank
Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:10

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
Пропозиція прийде після списання покупки з рахунку.

Дякую, не звернув увагу що 38 коп "зайвих" своїх закинув.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:14

andyteam
Я тоже так попал, как перевод, интересовался в новой почте, они не могут делать платежи только перевод денежных средств и все и везде терминалы так настроены.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:16

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Возник вопрос: в случае Лёгкой рассрочки на каком этапе оформления будет выбираться карта, с лимита которой будет оформлена рассрочка (если у клиента кредиток больше одной)? Там же вроде только номер телефона клиента нужен...

Добрый день. Вы сообщаете продавцу номер телефона и последние 4 цифры карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:02

Re: Альфа-Банк

joik, не хотят ибо для них это в убыток. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:55

Re: Альфа-Банк

НП стараюсь оплачивать только наличными, у меня только доставки.

раньше пару раз платила дебетной картой, терминал от Ощада как-то перезагрузился на оплате за доставку палеты ок 2 килофантиков, притом, оказывается, это был не первый раз за день, но "что ж им теперь не пользоваться". Остальных клиентов пронесло, мне пришлось провести час, это еще хорошо, что Альфа через полчаса вернул оплату. А так - до 10 раб. дней разборки между клиентским банком и их прослойкой ПостФинанс. Имела я их в виду, тем более, что за оплату услуг ТК орехи не отсыпают.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:20

На які покупки неможливо оформити розстрочку

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  stryzhko написав:По МСС 7399 розстрочка можлива? У винятках не знайшов, але смс з пропозицією немає.

Плохо шукали :(
https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 1. Загальні умови щодо Програми винагород *****
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі: ...7399

Добрый день. Это для кешью. Для рассрочки - https://alfabank.ua/private-persons/installment.
Дякую
выложу себе списочек отут :)

8. На які покупки неможливо оформити розстрочку?
Розстрочка не оформля̶ Юється:

• на операції оплати послуг розважальних та ігрових сайтів, соціальних, політичних і благодійних організацій, зареєстрованих під наступними кодами торговців:
- 5933, 6530, 7995, 9223, 9754 (ломбарди, казино, тоталізатори та інші ігорні/заставні заклади) та 7841, 7993, 7994 (відеорозваги, спеціальні розважальні заклади);
- 6211, 9211, 9222, 9311, 9399 (оплата державних послуг - штрафи, збори, судові виплати, аліменти та ін.), 9402 9402 (оплата послуг державної організації, пошти) і 9405 (платежі між держслужбами і органами (більш актуально закордоном);
- 8398, 8641, 8651, 8661 (політичні, релігійні, соціальні, благодійні організації);
- 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321 (фінансові перекази, в т.ч. через МАВ, і зняття готівки);
- 8675 (автомобільні асоціації), 8734 (випробувальні лабораторії (не медичні)), 7299 (інші сервіси, не торгівля), 8699 (організації, які неможливо однозначно класифікувати по виду їх діяльності).
• на операції зняття готівкових коштів з кредитної картки
• на безготівкові перекази коштів з кредитної картки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:27

  joik написав:andyteam
Я тоже так попал, как перевод, интересовался в новой почте, они не могут делать платежи только перевод денежных средств и все и везде терминалы так настроены.

Если продавец юрицо, то будет оплата, если физлицо -- то перевод. Многие ФОПы регятся как физлицо, ото и проблемы :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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