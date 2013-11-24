Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.
upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:35
Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.
upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте.
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