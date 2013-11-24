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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9047904890499050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:35

Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? :D Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.

upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте. :)
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Striker
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  #<1 ... 9047904890499050
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