Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.
upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:35
Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.
upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:19
Re: Альфа-Банк
да, и попробовала зайти с тел. мужа в app ( там Анродроид 6+), что-то не помогло: app все равно вылетает и на его тел., и у меня под 2 эмуляторами - Nox и Bluestacks
придется ждать, пока пофиксят баг из-за чата, надеюсь, до заявленного срока уложатся.
Додано: Вів 27 жов, 2020 21:31
нужно именно в Чат зайти на тел. мужа
И потом номально выйти из арр... ну если получится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 жов, 2020 21:54
Re: Альфа-Банк
В інструкції рекомендували вище 7+.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:04
на 9ку гугл каже переходити
все решта - дрек
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