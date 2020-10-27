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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9048904990509051>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:35

Кто-то уже платил Альфой за заказ онлайн в АТБ? Пройдёт как продукты, с грейса не вылечу? :D Раньше можно было на кассе картой оплатить, теперь убрали такую возможность.

upd: оплатил, получил кэшбэк по продуктам, рассрочку и грейс вроде на месте. :)
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:19

Re: Альфа-Банк

да, и попробовала зайти с тел. мужа в app ( там Анродроид 6+), что-то не помогло: app все равно вылетает и на его тел., и у меня под 2 эмуляторами - Nox и Bluestacks :(

придется ждать, пока пофиксят баг из-за чата, надеюсь, до заявленного срока уложатся.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:31

  Arien написав:да, и попробовала зайти с тел. мужа в app ( там Анродроид 6+), что-то не помогло: app все равно вылетает и на его тел., и у меня под 2 эмуляторами - Nox и Bluestacks :(

придется ждать, пока пофиксят баг из-за чата, надеюсь, до заявленного срока уложатся.

нужно именно в Чат зайти на тел. мужа
И потом номально выйти из арр... ну если получится :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:54

Re: Альфа-Банк

Arien написав:да, и попробовала зайти с тел. мужа в app ( там Анродроид 6+),

В інструкції рекомендували вище 7+.
stryzhko
 
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на 9ку гугл каже переходити
все решта - дрек :)

http://prntscr.com/v86o4d
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:16

  greenozon написав:на 9ку гугл каже переходити
все решта - дрек :)

http://prntscr.com/v86o4d

Відроїд по замовчуванню-дрек :)
б.Шон
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:35

Восстанавливаю доступ к Альфа-Мобил после обращения в Чат.
Ведроид. Быстро и Удаленно. Дорого. :mrgreen:

ПС. Верните Лёшика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:04

  clientage написав:Восстанавливаю доступ к Альфа-Мобил после обращения в Чат.
Ведроид. Быстро и Удаленно. Дорого. :mrgreen:

ПС. Верните Лёшика


Лёшика слили? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:09

  Ratatui написав:
  clientage написав:Восстанавливаю доступ к Альфа-Мобил после обращения в Чат.
Ведроид. Быстро и Удаленно. Дорого. :mrgreen:

ПС. Верните Лёшика


Лёшика слили? :shock:

Сбежал, куда-то закордон :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:46

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:В інструкції рекомендували вище 7+.

Де це почитати?
finfen
 
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