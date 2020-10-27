Уважаемый представитель банка! Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа: - орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.? - после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент? Разве это правильно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Уважаемый представитель банка! Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа: - орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.? - после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент? Разве это правильно?
Добрый день. Согласно условий ПЛ, бонусы начисляются на сумму авторизации: 3.1. Відповідно до умов Програми - бонуси нараховуються за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням Карток, зазначених в Додатку1. При нарахуванні стандартних бонусів враховуються лише Токенізовані транзакції, що здійснені з використанням гаджету (смартфона, годинника, кільця тощо) і Токена, а також за Токенізовані транзакції в мережі Internet. К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.