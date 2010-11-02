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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9049905090519052>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:07

  clientage написав:
  Arien написав:да, и попробовала зайти с тел. мужа в app ( там Анродроид 6+), что-то не помогло: app все равно вылетает и на его тел., и у меня под 2 эмуляторами - Nox и Bluestacks :(

придется ждать, пока пофиксят баг из-за чата, надеюсь, до заявленного срока уложатся.

нужно именно в Чат зайти на тел. мужа
И потом номально выйти из арр... ну если получится :mrgreen:

даже авторизоваться толком не получается, т.е. та же самая картина: после входа - секунду отображается главное окно app, и все - вылетает.

  stryzhko написав:В інструкції рекомендували вище 7+.


4.1+

под эмуляторами последняя версия и под 5 отлично работала, проблема не в версии. А в какой-то из предыдущих - да, было дело, только на 7 и выше работала

Зображення
Востаннє редагувалось Arien в Сер 28 жов, 2020 10:34, всього редагувалось 4 разів.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:29

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно? :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:41

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно? :(

Добрый день. Согласно условий ПЛ, бонусы начисляются на сумму авторизации:
3.1. Відповідно до умов Програми - бонуси нараховуються за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням Карток, зазначених в Додатку1. При нарахуванні стандартних бонусів враховуються лише Токенізовані транзакції, що здійснені з використанням гаджету (смартфона, годинника, кільця тощо) і Токена, а також за Токенізовані транзакції в мережі Internet.
К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:15

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, DCC по мнению банка это "авторизаційні блокування в гривні"?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:19

  MASolomko написав:Alfa_Bank, DCC по мнению банка это "авторизаційні блокування в гривні"?

Добрый день. Начисление бонусов проходит в момент авторизации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, я не спрашивал про начисление бонусов. Мне интересно как банк видит эту авторизацию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:44

  MASolomko написав:Alfa_Bank, я не спрашивал про начисление бонусов. Мне интересно как банк видит эту авторизацию.

Все зависит от того, в каком виде придет запрос. Если запрос в гривне, бонусы начисляются на эту сумму; если в валюте, покупка конвертирует в гривну для начисления бонусов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:08

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank, я не спрашивал про начисление бонусов. Мне интересно как банк видит эту авторизацию.

Все зависит от того, в каком виде придет запрос. Если запрос в гривне, бонусы начисляются на эту сумму; если в валюте, покупка конвертирует в гривну для начисления бонусов.

Вот по Уберу ситуация следующая.
При оформлении заказа Убер блочит, например, 130грн.
После выполнения заказа, блок 130 отменяется и по факту поездки блочится 150грн, и на +2дн списывается со счета, 160грн (из-за DCC).
А Алла рисует орехов со 130грн и всьоо. Нема ни возвратов за 130, ни пересчета за 160 по факту...
Моня рисует КБ за 160 в этом случае(с отключенным DCC).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:11

  clientage написав:При оформлении заказа Убер блочит, например, 130грн.
После выполнения заказа, блок 130 отменяется и по факту поездки блочится 150грн, и на +2дн списывается со счета, 160грн (из-за DCC).

Я так понял, что там зависит от карты и/или метода оплаты - или привязанная карта, или GPay, или ещё что-то. Потому что не всегда блокируется сумма до поездки...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12

  Vorlon написав:
  clientage написав:При оформлении заказа Убер блочит, например, 130грн.
После выполнения заказа, блок 130 отменяется и по факту поездки блочится 150грн, и на +2дн списывается со счета, 160грн (из-за DCC).

Я так понял, что там зависит от карты и/или метода оплаты - или привязанная карта, или GPay, или ещё что-то. Потому что не всегда блокируется сумма до поездки...

Похоже :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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