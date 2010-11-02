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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9049905090519052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:17

Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:41

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?

Добрый день. Если номер для АЧ используется как номер для Viber, смс отправляются на Viber. Относительно дубля на ПК, уточню.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9558
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  #<1 ... 9049905090519052
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