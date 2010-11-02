Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:17
Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:41
Добрый день. Если номер для АЧ используется как номер для Viber, смс отправляются на Viber. Относительно дубля на ПК, уточню.
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