RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9049905090519052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:17

Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
Vorlon
 
Повідомлень: 9284
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:41

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?

Добрый день. Если номер для АЧ используется как номер для Viber, смс отправляются на Viber. Относительно дубля на ПК, уточню.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9559
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:49

  Alfa_Bank написав:К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.
По начислению понял - спасибо. А по списанию можно ли указать также пункт правил? Потому как вырисовывается очень странная логика. Ведь сумма покупки другая. И по счету то реально проведена другая сумма. Каким образом на возврат покупки влияет то на какую часть ее начислены бонусы. Ведь альфа сама в своих правилах пишет что частичный возврат покупки невозможен - только вся сумма покупки. И получается что с легкостью сама же нарушает свои правила. Как минимум это не хорошо ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5031
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:11

Alfa_Bank
Подскажите почему вчера у меня в МАБе светилось, что я недоплатил сумму для льготного периода, если позавчера я всё заплатил(даже на пару гривен больше, округлил сумму). Я то на всякий случай догасил эту сумму, но непонятно почему так было и агент ваш в чате написал эту якобы недоплаченную сумму.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3036
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:45

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно? :(

это вам ещё повезло...

я в Чехии столкнулся с ещё более крутым объегориванием: при оплате в городском транспорте картой при первой поездке блокируется сумма в 1 CZK, а по завершению суток приходит списание на полную сумму поездок за день, но орехи начисляются только на сумму в 1 CZK (стоимость поездки от 20 CZK)... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:53

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.
По начислению понял - спасибо. А по списанию можно ли указать также пункт правил? Потому как вырисовывается очень странная логика. Ведь сумма покупки другая. И по счету то реально проведена другая сумма. Каким образом на возврат покупки влияет то на какую часть ее начислены бонусы. Ведь альфа сама в своих правилах пишет что частичный возврат покупки невозможен - только вся сумма покупки. И получается что с легкостью сама же нарушает свои правила. Как минимум это не хорошо ;)

Дайте пример, пожалуйста, в ЛС: 4 последние цифры карты, дата и сумма операции и скрин с приложение, где видно какая сумма покупки предлагается к возврату, попробую уточнить детали.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9559
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:56

  Тракторист написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно? :(

это вам ещё повезло...
я в Чехии столкнулся с ещё более крутым объегориванием: при оплате в городском транспорте картой при первой поездке блокируется сумма в 1 CZK, а по завершению суток приходит списание на полную сумму поездок за день, но орехи начисляются только на сумму в 1 CZK (стоимость поездки от 20 CZK)... :mrgreen:

Нее, адназначна виноват мерчант, он по одной и той же операции с одним и тем же кодом авторизации колбасит в течение дня разные суммы. Тут никакой процессинг не вдуплится, а вот свыни спокойно найдут золотую жилу :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32728
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2607 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9049905090519052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, J, jay2004 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1876, 1877, 1878
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18779 2637456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 13:27
Vorlon
Банк Львів 1 ... 24, 25, 26
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
250 78576
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 12:00
myko
Банк Глобус 1 ... 707, 708, 709
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7089 936468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 11:27
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.