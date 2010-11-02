Flamingo написав:

Уважаемый представитель банка!Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?Разве это правильно?