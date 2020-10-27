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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:17
Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
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Vorlon
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:41
Vorlon написав:Alfa_Bank
А это баг или фича, что с середины сентября сообщения о движениях по пакетной карте при подключённой услуге СМС-информирования приходят не только на Viber смартфона, но и на Viber для ПК?
Добрый день. Если номер для АЧ используется как номер для Viber, смс отправляются на Viber. Относительно дубля на ПК, уточню.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:49
Alfa_Bank написав:
К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.
По начислению понял - спасибо. А по списанию можно ли указать также пункт правил? Потому как вырисовывается очень странная логика. Ведь сумма покупки другая. И по счету то реально проведена другая сумма. Каким образом на возврат покупки влияет то на какую часть ее начислены бонусы. Ведь альфа сама в своих правилах пишет что частичный возврат покупки невозможен - только вся сумма покупки. И получается что с легкостью сама же нарушает свои правила. Как минимум это не хорошо
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:11
Alfa_Bank
Подскажите почему вчера у меня в МАБе светилось, что я недоплатил сумму для льготного периода, если позавчера я всё заплатил(даже на пару гривен больше, округлил сумму). Я то на всякий случай догасил эту сумму, но непонятно почему так было и агент ваш в чате написал эту якобы недоплаченную сумму.
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velvet
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:45
Flamingo написав:
Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно?
это вам ещё повезло...
я в Чехии столкнулся с ещё более крутым объегориванием: при оплате в городском транспорте картой при первой поездке блокируется сумма в 1 CZK, а по завершению суток приходит списание на полную сумму поездок за день, но орехи начисляются только на сумму в 1 CZK (стоимость поездки от 20 CZK)...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:53
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
К возврату предлагается так же сумма покупки при авторизации, поскольку после списания бонусы не пересчитываются.
По начислению понял - спасибо. А по списанию можно ли указать также пункт правил? Потому как вырисовывается очень странная логика. Ведь сумма покупки другая. И по счету то реально проведена другая сумма. Каким образом на возврат покупки влияет то на какую часть ее начислены бонусы. Ведь альфа сама в своих правилах пишет что частичный возврат покупки невозможен - только вся сумма покупки. И получается что с легкостью сама же нарушает свои правила. Как минимум это не хорошо
Дайте пример, пожалуйста, в ЛС: 4 последние цифры карты, дата и сумма операции и скрин с приложение, где видно какая сумма покупки предлагается к возврату, попробую уточнить детали.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:56
Тракторист написав: Flamingo написав:
Уважаемый представитель банка!
Помогите понять логику действий Альфа-банка при начислении и списании орехов КешьЮ при операции по оплате услуги гривневой картой в гривне но при использовании мерчантом технологии DCC. Конкретный пример - как известно оплата услуг UBER проходит через DCC. При этом на карте вначале блокируется сумма какая "светиЦЦа" в приложении UBER - в моем случае 94,26 грн. и на нее начисляется сумма орехов КешьЮ (в моем случае 4,71), а в дальнейшем банку от МПС приходит сумма на списание скорее всего в Евро и списание уже происходит на большую сумму (в моем случае 96,07). Во всей этой катавасии - получается что ваш клиент оплатил за услугу такси 96,07 грн. Так какого извините рожна Альфа:
- орехи не пересчитываются исходя из суммы траты на сумму 96,07 грн.?
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Разве это правильно?
это вам ещё повезло...
я в Чехии столкнулся с ещё более крутым объегориванием: при оплате в городском транспорте картой при первой поездке блокируется сумма в 1 CZK, а по завершению суток приходит списание на полную сумму поездок за день, но орехи начисляются только на сумму в 1 CZK (стоимость поездки от 20 CZK)...
Нее, адназначна виноват мерчант, он по одной и той же операции с одним и тем же кодом авторизации колбасит в течение дня разные суммы. Тут никакой процессинг не вдуплится, а вот свыни спокойно найдут золотую жилу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:56
Alfa_Bank
, пришла обновилна на андроид:
- Запустили оформление карточных пакетов услуг White, Black, Graphite. В пакете можно оформить одну или две виртуальные карты Visa / Mastercard, сразу их активировать и добавить в Google Pay для оплаты покупок.
Клиентам с действующими пакетами есть возможность отправить заявку на смену пакета через онлайн-чат.
- Улучшили процесс увеличения кредитного лимита по кредитной карте.
- Добавили возможность «Рассказать друзьям» в программе Cash’U Club.
- Запустили кредит онлайн для клиентов Банка
Про онлайн-чат
это шутка смузистов или он реально уже заработал?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:09
clientage написав:Alfa_Bank
, пришла обновилна на андроид:
- Запустили оформление карточных пакетов услуг White, Black, Graphite. В пакете можно оформить одну или две виртуальные карты Visa / Mastercard, сразу их активировать и добавить в Google Pay для оплаты покупок.
Клиентам с действующими пакетами есть возможность отправить заявку на смену пакета через онлайн-чат.
- Улучшили процесс увеличения кредитного лимита по кредитной карте.
- Добавили возможность «Рассказать друзьям» в программе Cash’U Club.
- Запустили кредит онлайн для клиентов Банка
Про онлайн-чат
это шутка смузистов или он реально уже заработал?
Добрый день. Официальная информация о восстановлении работоспособности пока не поступала. Но обновление сегодня должно выйти.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:19
clientage написав:
...пришла обновилна на андроид
У меня вообще было написано скромно: "Пофиксили кое-какие баги".
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