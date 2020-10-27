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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:21
MASolomko написав: clientage написав:
...пришла обновилна на андроид
У меня вообще было написано скромно: "Пофиксили кое-какие баги".
этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли?
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23
clientage написав:
.. я её так и не поставил
Стестняетесь?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:24
clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
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MASolomko
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