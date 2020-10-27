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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9050905190529053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:21

  MASolomko написав:
  clientage написав:...пришла обновилна на андроид
У меня вообще было написано скромно: "Пофиксили кое-какие баги".

этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли? :shock:
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23

  clientage написав:.. я её так и не поставил

Стестняетесь? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:24

Re: Альфа-Банк

clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
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MASolomko
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