этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли?
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:21
этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли?
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:24
Re: Альфа-Банк
clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:52
Re: Альфа-Банк
да, наконец-то работает !
в чат, правда, не заходила
Додано: Чет 29 жов, 2020 07:59
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, касательно пополнения ваших карт в терминале ПриватБанка.
Я в начале этого месяца пополнял карту — предыдущий отзыв. Поскольку это делал через авторизацию карты ПриватБанка, то у меня сохранился шаблон такого пополнения через ТСО.
Вот на днях я решил через ТСО пополнить платёжные карты "Максимум" и "RED". Для первой уже был сохранён шаблон.
По сохранённому шаблону я могу пополнить только на сумму предыдущего пополнения. Если производить пополнение на другую сумму, то надо делать всё заново: вводить номер карты, сумму и т. п. И после пополнения сохраниться новый шаблон...
Никакого удобства для клиента
Выкатили интересный канал пополнения, но с "ложкой дёгтя". Всё как всегда, с Алкой не соскучишься.
ps У меня таких проблем с пополнением платёжных карт банков ПУМБ и Конкорда через ТСО ПриватБанка нет. Там один раз шаблончик создал и используй его хоть в Приват24, хоть ТСО.
Ваше сотрудничество с Приватом смотрится несерьёзным. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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