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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:21
MASolomko написав: clientage написав:
...пришла обновилна на андроид
У меня вообще было написано скромно: "Пофиксили кое-какие баги".
этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли?
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23
clientage написав:
.. я её так и не поставил
Стестняетесь?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:24
clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:52
да, наконец-то работает !
в чат, правда, не заходила
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Додано: Чет 29 жов, 2020 07:59
Alfa_Bank, касательно пополнения ваших карт в терминале ПриватБанка.
Я в начале этого месяца пополнял карту — предыдущий отзыв
. Поскольку это делал через авторизацию карты ПриватБанка, то у меня сохранился шаблон такого пополнения через ТСО.
Вот на днях я решил через ТСО пополнить платёжные карты "Максимум" и "RED". Для первой уже был сохранён шаблон.
По сохранённому шаблону я могу пополнить только на сумму предыдущего пополнения. Если производить пополнение на другую сумму, то надо делать всё заново: вводить номер карты, сумму и т. п. И после пополнения сохраниться новый шаблон...
Никакого удобства для клиента
Выкатили интересный канал пополнения, но с "ложкой дёгтя". Всё как всегда, с Алкой не соскучишься.
ps У меня таких проблем с пополнением платёжных карт банков ПУМБ и Конкорда через ТСО ПриватБанка нет. Там один раз шаблончик создал и используй его хоть в Приват24, хоть ТСО.
Ваше сотрудничество с Приватом смотрится несерьёзным. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 29 жов, 2020 08:44
MASolomko написав:
Alfa_Bank, касательно пополнения ваших карт в терминале ПриватБанка.
Я в начале этого месяца пополнял карту — предыдущий отзыв
. Поскольку это делал через авторизацию карты ПриватБанка, то у меня сохранился шаблон такого пополнения через ТСО.
Вот на днях я решил через ТСО пополнить платёжные карты "Максимум" и "RED". Для первой уже был сохранён шаблон.
По сохранённому шаблону я могу пополнить только на сумму предыдущего пополнения. Если производить пополнение на другую сумму, то надо делать всё заново: вводить номер карты, сумму и т. п. И после пополнения сохраниться новый шаблон...
Никакого удобства для клиента
Выкатили интересный канал пополнения, но с "ложкой дёгтя". Всё как всегда, с Алкой не соскучишься.
ps У меня таких проблем с пополнением платёжных карт банков ПУМБ и Конкорда через ТСО ПриватБанка нет. Там один раз шаблончик создал и используй его хоть в Приват24, хоть ТСО.
Ваше сотрудничество с Приватом смотрится несерьёзным. IMHO
Добрый день. Ваши пожелания об улучшении сотрудничества передам. Спасибо!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:18
Flamingo написав:
- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?
Чтобы расставить все точки над "ё" - хочу сказать, что не правильная (не полная или заниженная) сумма к возврату по операции с DCC только "светится" в мобайле на самом первом этапе - выбора сумм к возмещению за счет кешьЮ. И это сбивает с толку. Но уже в следующем окне - сумма к возмещению указывается полностью - то есть именно та сумма которая была проведена по счету. Вопрос по этому поводу снят. Но ИМХО разработчикам этот небольшой баг лучше устранить
.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57
MASolomko написав:
clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
агаа, оно
ставить, смело, смарт не взорвется?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:22
clientage написав: MASolomko написав:
clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
агаа, оно
ставить, смело, смарт не взорвется?
Перед обновлением рекомендуется положить в железную кастрюлю и отодвинуть на 5 метров.
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