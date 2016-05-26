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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9050905190529053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
173
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:21

  MASolomko написав:
  clientage написав:...пришла обновилна на андроид
У меня вообще было написано скромно: "Пофиксили кое-какие баги".

этаа...
т.е. у меня еще и не та обновилка шоли? :shock:
.. оппа, а у меня тож описалово сменилось на "Пофиксили кое-какие баги"
.. я её так и не поставил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23

  clientage написав:.. я её так и не поставил

Стестняетесь? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:24

Re: Альфа-Банк

clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:52

Re: Альфа-Банк

да, наконец-то работает !
в чат, правда, не заходила :)
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 07:59

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, касательно пополнения ваших карт в терминале ПриватБанка.

Я в начале этого месяца пополнял карту — предыдущий отзыв. Поскольку это делал через авторизацию карты ПриватБанка, то у меня сохранился шаблон такого пополнения через ТСО.

Вот на днях я решил через ТСО пополнить платёжные карты "Максимум" и "RED". Для первой уже был сохранён шаблон.

По сохранённому шаблону я могу пополнить только на сумму предыдущего пополнения. Если производить пополнение на другую сумму, то надо делать всё заново: вводить номер карты, сумму и т. п. И после пополнения сохраниться новый шаблон... :D

Никакого удобства для клиента :(
Выкатили интересный канал пополнения, но с "ложкой дёгтя". Всё как всегда, с Алкой не соскучишься.

ps У меня таких проблем с пополнением платёжных карт банков ПУМБ и Конкорда через ТСО ПриватБанка нет. Там один раз шаблончик создал и используй его хоть в Приват24, хоть ТСО.
Ваше сотрудничество с Приватом смотрится несерьёзным. IMHO
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:44

  MASolomko написав:Alfa_Bank, касательно пополнения ваших карт в терминале ПриватБанка.

Я в начале этого месяца пополнял карту — предыдущий отзыв. Поскольку это делал через авторизацию карты ПриватБанка, то у меня сохранился шаблон такого пополнения через ТСО.

Вот на днях я решил через ТСО пополнить платёжные карты "Максимум" и "RED". Для первой уже был сохранён шаблон.

По сохранённому шаблону я могу пополнить только на сумму предыдущего пополнения. Если производить пополнение на другую сумму, то надо делать всё заново: вводить номер карты, сумму и т. п. И после пополнения сохраниться новый шаблон... :D

Никакого удобства для клиента :(
Выкатили интересный канал пополнения, но с "ложкой дёгтя". Всё как всегда, с Алкой не соскучишься.

ps У меня таких проблем с пополнением платёжных карт банков ПУМБ и Конкорда через ТСО ПриватБанка нет. Там один раз шаблончик создал и используй его хоть в Приват24, хоть ТСО.
Ваше сотрудничество с Приватом смотрится несерьёзным. IMHO

Добрый день. Ваши пожелания об улучшении сотрудничества передам. Спасибо!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:18

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:- после фактического проведению списания по счету - через систему КэшьЮ предлагает к возврату именно сумму 94,26 грн., а не реальную сумму которую оплатил клиент?

Чтобы расставить все точки над "ё" - хочу сказать, что не правильная (не полная или заниженная) сумма к возврату по операции с DCC только "светится" в мобайле на самом первом этапе - выбора сумм к возмещению за счет кешьЮ. И это сбивает с толку. Но уже в следующем окне - сумма к возмещению указывается полностью - то есть именно та сумма которая была проведена по счету. Вопрос по этому поводу снят. Но ИМХО разработчикам этот небольшой баг лучше устранить ;).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57

  MASolomko написав:clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).

агаа, оно
ставить, смело, смарт не взорвется? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:22

  clientage написав:
  MASolomko написав:clientage, Android 8.0 — пришло обновление версии 3.17.2 (2019000959).

агаа, оно
ставить, смело, смарт не взорвется? :mrgreen:


Перед обновлением рекомендуется положить в железную кастрюлю и отодвинуть на 5 метров.
Ratatui
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