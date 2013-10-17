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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:53
потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:02
Alfa_Bank написав: потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
Ах вот оно шоо!
Ну тады я ныряю, ща в Чат зайду
Ну глядити если шо не так
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:08
Alfa_Bank написав: потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:16
потерпевший написав:
Выводы делайте сами.
Сделали: вы не научились пользоваться магазином приложений Google Play.
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