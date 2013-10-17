RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9051905290539054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:53

  потерпевший написав:29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.

Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9562
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:02

  Alfa_Bank написав:
  потерпевший написав:29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.

Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.

Ах вот оно шоо!
Ну тады я ныряю, ща в Чат зайду :idea:
Ну глядити если шо не так
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3841 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:08

  Alfa_Bank написав:
  потерпевший написав:29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.

Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3841 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:16

  потерпевший написав:Выводы делайте сами.

Сделали: вы не научились пользоваться магазином приложений Google Play.
Vorlon
 
Повідомлень: 9291
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9051905290539054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 82, 83, 84
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
830 117172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:13
Вкладчик1234
Идея Банк 1 ... 1877, 1878, 1879
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18789 2638394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:09
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4387, 4388, 4389
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
43885 5318239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:01
joik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25965)
29.10.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.