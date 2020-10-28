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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:53
потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:02
Alfa_Bank написав: потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
Ах вот оно шоо!
Ну тады я ныряю, ща в Чат зайду
Ну глядити если шо не так
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:08
Alfa_Bank написав: потерпевший написав:
29 число..... ждал.... надеялся... верил.А приложение не работает. Выводы делайте сами.
Добрый день. Вчера вышла новая версия приложения и баг со входом в приложение устранен.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:16
потерпевший написав:
Выводы делайте сами.
Сделали: вы не научились пользоваться магазином приложений Google Play.
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Vorlon
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:23
а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?
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cohan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:24
cohan
Вы давно с Луны прилетели?
Продлена до Нового года.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:24
cohan написав:
а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:44
Alfa_Bank написав: cohan написав:
а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
о! так в ПУМБ можно и не ходить тогда, спасибо!
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cohan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:23
а я вчера отписывалась, удаляете полностью старые все версии, новая из play store - все работает
я только в чат не лезла
ну мало ли, что за бомба там обнаружится снова, потом месяц опять перебирать все эмуляторы и моб. устройства.
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Arien
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:47
Прерву немного вашу дискуссию о криворукости смузистов.
Уже забыл, когда последний раз снимал наличку в банкомате. Но сейчас понадобился кэш.
Из условий карта альфы с нетронутым лимитом и банкомат Райффайзена.
Будет ли какая-то скрытая комиссия, если снимать в пределах лимита?
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RobinGood
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18802
|2638928
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Чет 29 жов, 2020 15:28
Ой+
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Чет 29 жов, 2020 13:42
bor
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