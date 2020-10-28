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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9052905390549055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:49

  RobinGood написав:Прерву немного вашу дискуссию о криворукости смузистов.
Уже забыл, когда последний раз снимал наличку в банкомате. Но сейчас понадобился кэш.
Из условий карта альфы с нетронутым лимитом и банкомат Райффайзена.
Будет ли какая-то скрытая комиссия, если снимать в пределах лимита?

Залежить від типу карти Альфи. Аваль комісію не бере, але може не дати грошей взагалі.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:51

  RobinGood написав:Прерву немного вашу дискуссию о криворукости смузистов.
Уже забыл, когда последний раз снимал наличку в банкомате. Но сейчас понадобился кэш.
Из условий карта альфы с нетронутым лимитом и банкомат Райффайзена.
Будет ли какая-то скрытая комиссия, если снимать в пределах лимита?

нибудит
Полазьте по меню Райфа, там дето в недрах есть возможность снятия бОльших сумм, чем светится на начальном экране.
Но и Алка, кажись, сама ограничивает снятие в чужих АТМ, до 3х попыток по 2К :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:06

Re: Альфа-Банк

Вопрос - рд в понедельник, если расплачусь в посе в субботу, Алла точно не проведёт ее по счету в понедельник? А то я про форвард и идею, которые могут, помню, а вот про альфу запамятовал
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:17

  Stringer написав:Вопрос - рд в понедельник, если расплачусь в посе в субботу, Алла точно не проведёт ее по счету в понедельник? А то я про форвард и идею, которые могут, помню, а вот про альфу запамятовал

Если ПОС Альфовский (ну вдруг угораздит найти такой), то точно ПРОВЕДЕТ.
А таак маловероятно.
Ну так вы ж увидете рез-т еще в Вс. днем -- вдруг задвоятся проводки в МАБе :)
Или в Пн, до 11..12:00 все будет видно.
Ну а ближе к 16:00 эт уж точно Алка Махаловна уже спецом вам намахала :)

ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца :( Но хорошо, шо не квартала :lol:
Эт я для любителей РД в 1х числах!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:32

  clientage написав:
ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца :( Но хорошо, шо не квартала :lol:
Эт я для любителей РД в 1х числах!

Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:55

  Stringer написав:
  clientage написав:
ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца :( Но хорошо, шо не квартала :lol:
Эт я для любителей РД в 1х числах!

Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником

Та ныряйте, Алка не такая вредная как Тася
И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:39

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником

У меня как раз с алкой так было. Но там ПОС не наземный, а в и-нете - портя. В понедельник РД, а в воскресенье специально подольше тянул - хотел раЗдрочку - оплатил после 18-00 - так у алки в 10 утра понедельника уже все по счету провелось :evil: .
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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