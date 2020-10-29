|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:49
RobinGood написав:
Прерву немного вашу дискуссию о криворукости смузистов.
Уже забыл, когда последний раз снимал наличку в банкомате. Но сейчас понадобился кэш.
Из условий карта альфы с нетронутым лимитом и банкомат Райффайзена.
Будет ли какая-то скрытая комиссия, если снимать в пределах лимита?
Залежить від типу карти Альфи. Аваль комісію не бере, але може не дати грошей взагалі.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:51
RobinGood написав:
Прерву немного вашу дискуссию о криворукости смузистов.
Уже забыл, когда последний раз снимал наличку в банкомате. Но сейчас понадобился кэш.
Из условий карта альфы с нетронутым лимитом и банкомат Райффайзена.
Будет ли какая-то скрытая комиссия, если снимать в пределах лимита?
нибудит
Полазьте по меню Райфа, там дето в недрах есть возможность снятия бОльших сумм, чем светится на начальном экране.
Но и Алка, кажись, сама ограничивает снятие в чужих АТМ, до 3х попыток по 2К
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32767
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:06
Вопрос - рд в понедельник, если расплачусь в посе в субботу, Алла точно не проведёт ее по счету в понедельник? А то я про форвард и идею, которые могут, помню, а вот про альфу запамятовал
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11412
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:17
Stringer написав:
Вопрос - рд в понедельник, если расплачусь в посе в субботу, Алла точно не проведёт ее по счету в понедельник? А то я про форвард и идею, которые могут, помню, а вот про альфу запамятовал
Если ПОС Альфовский (ну вдруг угораздит найти такой), то точно ПРОВЕДЕТ.
А таак маловероятно.
Ну так вы ж увидете рез-т еще в Вс. днем -- вдруг задвоятся проводки в МАБе
Или в Пн, до 11..12:00 все будет видно.
Ну а ближе к 16:00 эт уж точно Алка Махаловна уже спецом вам намахала
ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца
Но хорошо, шо не квартала
Эт я для любителей РД в 1х числах!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32767
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:32
clientage написав:
ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца
Но хорошо, шо не квартала
Эт я для любителей РД в 1х числах!
Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11412
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:55
Stringer написав: clientage написав:
ПС. Блин, тут еще плохо, шо конец месяца
Но хорошо, шо не квартала
Эт я для любителей РД в 1х числах!
Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником
Та ныряйте, Алка не такая вредная как Тася
И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32767
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:39
Stringer написав:
Так отож, мне как то раз тазик, покупку в метро, в воскресенье, в предпоследний день месяца, провёл понедельником
У меня как раз с алкой так было. Но там ПОС не наземный, а в и-нете - портя. В понедельник РД, а в воскресенье специально подольше тянул - хотел раЗдрочку - оплатил после 18-00 - так у алки в 10 утра понедельника уже все по счету провелось
.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5038
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12
Flamingo написав:
а в и-нете - портя
Поря квайрится Алкой, Валей и Звісним
У квиташке было видно через какую банку прошёл платеж
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32767
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:21
clientage написав:
Звісним
Це Пишка?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34918
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:30
Вопрос к представителю:
25грн. комиссии по "белой" карте снимется при нулевом балансе?
Насколько глубоко может уходить White в минус и какие комиссии при этом возможны?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, Pater
, pfauter
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|17393
|2433578
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6584
|1477227
|
Чет 29 жов, 2020 20:11
cohan
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18812
|2639462
|
Чет 29 жов, 2020 19:12
klug
|