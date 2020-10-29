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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9053905490559056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43

Re: Альфа-Банк

:arrow:
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 29 жов, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:45

  cohan написав:
  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?

Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.


о! так в ПУМБ можно и не ходить тогда, спасибо!

У ПУМБы пока киш миш больше.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:07

  Ratatui написав:У ПУМБы пока киш миш больше.

Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет! :lol:
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:12

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:У ПУМБы пока киш миш больше.

Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет! :lol:
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...


ото ж, 0,5 (а то и 1-2 за маркетплейсы у Альфы привлекательнее), завтра попробую получить таки ПУМБу
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете

Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут :mrgreen:
Kalgan
 
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