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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43
Востаннє редагувалось Ой+
в Чет 29 жов, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:45
cohan написав: Alfa_Bank написав: cohan написав:
а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
о! так в ПУМБ можно и не ходить тогда, спасибо!
У ПУМБы пока киш миш больше.
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Ratatui
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:07
Ratatui написав:
У ПУМБы пока киш миш больше.
Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет!
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
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Vorlon
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:12
Vorlon написав: Ratatui написав:
У ПУМБы пока киш миш больше.
Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет!
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
ото ж, 0,5 (а то и 1-2 за маркетплейсы у Альфы привлекательнее), завтра попробую получить таки ПУМБу
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cohan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:13
clientage написав:
И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете
Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут
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Kalgan
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