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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43
Востаннє редагувалось Ой+
в Чет 29 жов, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:45
cohan написав: Alfa_Bank написав: cohan написав:
а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
о! так в ПУМБ можно и не ходить тогда, спасибо!
У ПУМБы пока киш миш больше.
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Ratatui
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:07
Ratatui написав:
У ПУМБы пока киш миш больше.
Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет!
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
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Vorlon
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:12
Vorlon написав: Ratatui написав:
У ПУМБы пока киш миш больше.
Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет!
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
ото ж, 0,5 (а то и 1-2 за маркетплейсы у Альфы привлекательнее), завтра попробую получить таки ПУМБу
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cohan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:13
clientage написав:
И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете
Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут
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Kalgan
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18
Kalgan написав:
Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут
Взяли бы меня на пол ставки, я был за пару дней бы нашел и пофиксил багу.
Хотя там может проблема с менеджерами, наблюдаю такую картину в своей компании, какая-то команда, стопорит адекватную работу, я вот из-за таких один рабочий день просрал... хотя задача была на 5 минут времени, но пришлось выяснять "что не так", к стати руководство было тоже в акуе от того что намудрили...
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 29 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:26
vpchelko написав: Kalgan написав:
Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут
Взяли бы меня на пол ставки, я был за пару дней бы нашел и пофиксил багу
Агаа, и мы бы вас потом тут дразнили заместо Лёшика если чо нитак
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:33
clientage написав:
Агаа, и мы бы вас потом тут дразнили заместо Лёшика если чо нитак
Главное не делать релизы по вечерам в пятницу, да и вообще в пятницу нафиг.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 29 жов, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:39
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет.
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.
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rollo
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:42
rollo написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет.
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.
Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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