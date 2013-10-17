Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18

Kalgan написав: Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут

Взяли бы меня на пол ставки, я был за пару дней бы нашел и пофиксил багу.Хотя там может проблема с менеджерами, наблюдаю такую картину в своей компании, какая-то команда, стопорит адекватную работу, я вот из-за таких один рабочий день просрал... хотя задача была на 5 минут времени, но пришлось выяснять "что не так", к стати руководство было тоже в акуе от того что намудрили...