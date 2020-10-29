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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9054905590569057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:45

  Flamingo написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.

Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет. :|
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.

Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет

Я тоже так думаю. В этом случае сумма в гривнях не поменяется.
rollo
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 20.10.19
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  #<1 ... 9054905590569057
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