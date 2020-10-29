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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:45
Flamingo написав: rollo написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет.
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.
Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет
Я тоже так думаю. В этом случае сумма в гривнях не поменяется.
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