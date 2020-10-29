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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:45
Flamingo написав: rollo написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.
Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет.
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.
Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет
Я тоже так думаю. В этом случае сумма в гривнях не поменяется.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:30
ukrprom2014 написав:
Вопрос к представителю:
25грн. комиссии по "белой" карте снимется при нулевом балансе?
Насколько глубоко может уходить White в минус и какие комиссии при этом возможны?
Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:47
Vorlon написав: Ratatui написав:
У ПУМБы пока киш миш больше.
Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет!
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
Я так понял количество счастливчиков они каждый месяц увеличивают.
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Ratatui
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03
Ratatui, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
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MASolomko
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:06
MASolomko написав:Ratatui
, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.
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Ratatui
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:11
Alfa_Bank, коли відремонтуєте поповнення картки з картки іншого банку в Опера? Знови після введення коду підтвердження вилітає на етап авторизації.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:18
Кочевник написав:Alfa_Bank
, коли відремонтуєте поповнення картки з картки іншого банку в Опера? Знови після введення коду підтвердження вилітає на етап авторизації.
Доброго дня. Поки не скажу
Рекомендуємо для цієї операції використовувати інший браузер чи мобільний додаток.
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