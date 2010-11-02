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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9055905690579058>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:45

  Flamingo написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.

Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет. :|
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.

Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет

Я тоже так думаю. В этом случае сумма в гривнях не поменяется.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:30

  ukrprom2014 написав:Вопрос к представителю:
25грн. комиссии по "белой" карте снимется при нулевом балансе?
Насколько глубоко может уходить White в минус и какие комиссии при этом возможны?

Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:47

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:У ПУМБы пока киш миш больше.

Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет! :lol:
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...


Я так понял количество счастливчиков они каждый месяц увеличивают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:03

Re: Альфа-Банк

Ratatui, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:06

  MASolomko написав:Ratatui, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.


Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:11

Alfa_Bank, коли відремонтуєте поповнення картки з картки іншого банку в Опера? Знови після введення коду підтвердження вилітає на етап авторизації.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:18

  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли відремонтуєте поповнення картки з картки іншого банку в Опера? Знови після введення коду підтвердження вилітає на етап авторизації.

Доброго дня. Поки не скажу :roll: Рекомендуємо для цієї операції використовувати інший браузер чи мобільний додаток.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:22

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли відремонтуєте поповнення картки з картки іншого банку в Опера? Знови після введення коду підтвердження вилітає на етап авторизації.

Доброго дня. Поки не скажу :roll: Рекомендуємо для цієї операції використовувати інший браузер чи мобільний додаток.

Памятаю цю рекомендацію з попереднього разу.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:42

  Alfa_Bank написав:
  ukrprom2014 написав:Вопрос к представителю:
25грн. комиссии по "белой" карте снимется при нулевом балансе?
Насколько глубоко может уходить White в минус и какие комиссии при этом возможны?

Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:51

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  ukrprom2014 написав:Вопрос к представителю:
25грн. комиссии по "белой" карте снимется при нулевом балансе?
Насколько глубоко может уходить White в минус и какие комиссии при этом возможны?

Добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз.

И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?

Добрый день. Сразу после выноса на просрочку. 3.7.1. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника просроченої заборгованості за будь-яким Банківським продуктом у сумі, що перевищує 30 грн. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення просроченої заборгованості.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 30 жов, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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