wig написав:
Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
Если сумма просроченной задолженности до 30 грн., бонусы начисляются. Уточню по предыдущему ответу, бонусы перестают начисляться после выноса на просрочку. На просроченную задолженность несанкционированная задолженность выносится для дебетных карт - в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Возвращаясь к вашему вопросу:
И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?
Плата за ПУ списывается до 5-го числа. Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.