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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9055905690579058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58

Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:21

  wig написав:Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?

Если сумма просроченной задолженности до 30 грн., бонусы начисляются. Уточню по предыдущему ответу, бонусы перестают начисляться после выноса на просрочку. На просроченную задолженность несанкционированная задолженность выносится для дебетных карт - в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Возвращаясь к вашему вопросу:
И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?

Плата за ПУ списывается до 5-го числа. Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.
Alfa_Bank
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