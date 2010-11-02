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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58
Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
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wig
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:21
wig написав:
Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
Если сумма просроченной задолженности до 30 грн., бонусы начисляются. Уточню по предыдущему ответу, бонусы перестают начисляться после выноса на просрочку. На просроченную задолженность несанкционированная задолженность выносится для дебетных карт - в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Возвращаясь к вашему вопросу:
И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?
Плата за ПУ списывается до 5-го числа. Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:35
Alfa_Bank написав: wig написав:
Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
Если сумма просроченной задолженности до 30 грн., бонусы начисляются. Уточню по предыдущему ответу, бонусы перестают начисляться после выноса на просрочку. На просроченную задолженность несанкционированная задолженность выносится для дебетных карт - в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Возвращаясь к вашему вопросу:
И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?
Плата за ПУ списывается до 5-го числа. Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.
Так если есть несанкционная просрочка 25грн по дебетке, то орехи будут начисляться, ведь долг меньше 30грн?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:40
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: wig написав:
Так почему же сразу, если по новым пакетом списывается 25, по старым - вообще 10, а несанкц должен быть минус 30?
Если сумма просроченной задолженности до 30 грн., бонусы начисляются. Уточню по предыдущему ответу, бонусы перестают начисляться после выноса на просрочку. На просроченную задолженность несанкционированная задолженность выносится для дебетных карт - в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Возвращаясь к вашему вопросу:
И, сразу же перестанут начисляться орехи, или со следующего месяца?
Плата за ПУ списывается до 5-го числа. Если на счете не будет средств, возникнет несанкционированная задолженность. На просрочку она будет вынесена в последний рабочий день следующего месяца. С этого дня и перестанут начислять бонусы.
Так если есть несанкционная просрочка 25грн по дебетке, то орехи будут начисляться, ведь долг меньше 30грн?
Добрый день. Если долг до 30 грн., да.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:04
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если долг до 30 грн., да.
И, в следующем месяце абонка не спишется, следовательно задолженность всегда будет оставаться ниже критической?
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wig
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:22
wig написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если долг до 30 грн., да.
И, в следующем месяце абонка не спишется, следовательно задолженность всегда будет оставаться ниже критической?
Да.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:24
Ratatui написав: MASolomko написав:Ratatui
, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.
а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:38
Тракторист написав:
а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?...
Не путайте тёплое с мягким! Коллеги, которые прячут финансовый номер дома в сейфе в выделенном кнопочном телефоне, ничего, кроме крайней степени удивления, не вызывают. Целесообразность такого поведения близка к нулю. Неудобств - хоть отбавляй! А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:40
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
І що означає строк до 31/10/2020? Що 3/6-місячні розстрочки, оформлені до цієї дати включно будуть коштувати лише 0.01%? Чи після цієї дати вартість усіх непогашених розстрочок одразу виросте до 1.8%?
Поясніть, будь ласка.
А оформлені з якої дати сюди попадають? І чи справді це не підведе (звичайно, якщо решта боргу буде погашено до РД) під 3.5% РКО на ЕКО?
Доброго дня. Всі рострочки, що будуть формлені до 31.10.20 на 3 та 6 місяців, йдуть без комісії 1.8% на весь цей термін. Акція діє з 21.07.20. Якщо на РД борг, окрім розстрочок, буде погашений, не підведе.
Підходить час РД з оформленими в жовтні розстрочками на ЕКО. Щоб залишатись в грейсі, який алгоритм погашення?
Наступного місяця?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:50
Тракторист написав: Ratatui написав: MASolomko написав:Ratatui
, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.
а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?...
Да я вот одно время подумывал пол сменить када стали Пудру раздавать у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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