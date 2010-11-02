Тракторист написав:а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?...
Не путайте тёплое с мягким! Коллеги, которые прячут финансовый номер дома в сейфе в выделенном кнопочном телефоне, ничего, кроме крайней степени удивления, не вызывают. Целесообразность такого поведения близка к нулю. Неудобств - хоть отбавляй! А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...
изначальная мысль была о том, что банк использует только один из меседжеров, использование которого по тем или иным причинам неудобно по крайней мере 1/3 клиентов - по моему мнению это со стороны банка не очень корректно...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
kreuz написав:І що означає строк до 31/10/2020? Що 3/6-місячні розстрочки, оформлені до цієї дати включно будуть коштувати лише 0.01%? Чи після цієї дати вартість усіх непогашених розстрочок одразу виросте до 1.8%? Поясніть, будь ласка. А оформлені з якої дати сюди попадають? І чи справді це не підведе (звичайно, якщо решта боргу буде погашено до РД) під 3.5% РКО на ЕКО?
Доброго дня. Всі рострочки, що будуть формлені до 31.10.20 на 3 та 6 місяців, йдуть без комісії 1.8% на весь цей термін. Акція діє з 21.07.20. Якщо на РД борг, окрім розстрочок, буде погашений, не підведе.
Підходить час РД з оформленими в жовтні розстрочками на ЕКО. Щоб залишатись в грейсі, який алгоритм погашення? Наступного місяця?
Доброго дня. Платіж по розстрочкам формується через 1 РД, він автоматично переноситься в суму основого боргу по картці. Погасити його можна повністю чи частково до наступної РД. В РД ви погашаєту суму боргу на основному рахунку включно з %. Суму може вказати контакт-центр. Якщо розстрочки оформлені у жовтні до РД, перший платіж по ним буде сформований в РД в листопаді. Потім можна і погашати.
Vorlon написав:А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...
Все относительно... Кейсы о том что телефон был в людном месте все время в руках, а деньги списали - были? Были!. А кейсы когда где-то на минуту отвернулся и потом на облаке все поблокировал, но деньги все равно увели? Тоже были! А вот кейсов, чтобы кто-то держал свой "кнопочный телепон" в сейфе и у него деньги увели я что-то не припомню. Чем Вам не оправдание?
В свое время была такая пословица - правда она немного о другом , но сюда ее тоже можно применить: "Не "живи", где работаешь и не работай, где "живешь"". На самом деле практика "раздельного" использования разных симок для разных потребностей имеет и свои недостатки, и свои преимущества перед использованием "одной симки на всё". Но в реальности это просто другой подход, который вполне имеет право на жизнь. Поэтому на самом деле никому никакие кейсы доказывать и показывать и не нужно. Каждый пользуется тем и так как ему удобнее.
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