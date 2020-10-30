к выводу - 5к/мес орехами
к начислению - 5к (повышенные категории + стандартные) + есть партнёрские категории. Они идут сверх лимита 5к, но в каждой партнёрке есть свой потолок, который оговаривается в условиях акции.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:43
Додано: Суб 31 жов, 2020 01:12
STIGA
спасибо. Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|