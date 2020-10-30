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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9057905890599060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:43

  proftpd66 написав:Максимальная сумма кеш Бека 2500 или 5000?


к выводу - 5к/мес орехами

к начислению - 5к (повышенные категории + стандартные) + есть партнёрские категории. Они идут сверх лимита 5к, но в каждой партнёрке есть свой потолок, который оговаривается в условиях акции.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 01:12

STIGA

спасибо. Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:57

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%


Не зрозуміло. Має бути горіхів як показано. При чому в книги входять канцтовари.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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