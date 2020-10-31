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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9057905890599060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:43

  proftpd66 написав:Максимальная сумма кеш Бека 2500 или 5000?


к выводу - 5к/мес орехами

к начислению - 5к (повышенные категории + стандартные) + есть партнёрские категории. Они идут сверх лимита 5к, но в каждой партнёрке есть свой потолок, который оговаривается в условиях акции.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 01:12

STIGA

спасибо. Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:57

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%


Не зрозуміло. Має бути горіхів як показано. При чому в книги входять канцтовари.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:24

  Тракторист написав:
  Ratatui написав:
  MASolomko написав:Ratatui, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.


Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.

а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?... :mrgreen:


Акция может быть и для владельцев мерседесов. Но сравнивать какашку с пальцем не надо. Одно дело установить бесплатный вайбер, другое купить дорогой прибамбас.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:27

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...

Все относительно... Кейсы о том что телефон был в людном месте все время в руках, а деньги списали - были? Были!. А кейсы когда где-то на минуту отвернулся и потом на облаке все поблокировал, но деньги все равно увели? Тоже были! А вот кейсов, чтобы кто-то держал свой "кнопочный телепон" в сейфе и у него деньги увели я что-то не припомню. ;) Чем Вам не оправдание?

В свое время была такая пословица - правда она немного о другом :), но сюда ее тоже можно применить: "Не "живи", где работаешь и не работай, где "живешь"".
На самом деле практика "раздельного" использования разных симок для разных потребностей имеет и свои недостатки, и свои преимущества перед использованием "одной симки на всё". Но в реальности это просто другой подход, который вполне имеет право на жизнь. Поэтому на самом деле никому никакие кейсы доказывать и показывать и не нужно. Каждый пользуется тем и так как ему удобнее.


Ещё может быть и третий подход не пользоваться телефоном, а только сберкнижкой. :mrgreen: Но это для полных параноиков.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:29

Re: Альфа-Банк

практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30

  Arien написав:отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана

Паранойей - да, не более.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:32

  Vorlon написав:
  Arien написав:отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана

Паранойей - да, не более.

Все мы разные. Кто-то привык все есть руками, а кто-то только ложкой - причем одной и той же и даже не мытой, а иному обязательно нужны нож с вилкой, причем к каждому следующему блюду новые - чистые и соответствующие именно этому блюду, ну а кому-то и вовсе щипчики для крабов подавай. И паранойя тут не при чем. Просто все мы разные.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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