Flamingo написав:

Vorlon написав: А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл... А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...

Все относительно... Кейсы о том что телефон был в людном месте все время в руках, а деньги списали - были? Были!. А кейсы когда где-то на минуту отвернулся и потом на облаке все поблокировал, но деньги все равно увели? Тоже были! А вот кейсов, чтобы кто-то держал свой "кнопочный телепон" в сейфе и у него деньги увели я что-то не припомню.Чем Вам не оправдание?В свое время была такая пословица - правда она немного о другом, но сюда ее тоже можно применить: "Не "живи", где работаешь и не работай, где "живешь"".На самом деле практика "раздельного" использования разных симок для разных потребностей имеет и свои недостатки, и свои преимущества перед использованием "одной симки на всё". Но в реальности это просто другой подход, который вполне имеет право на жизнь. Поэтому на самом деле никому никакие кейсы доказывать и показывать и не нужно. Каждый пользуется тем и так как ему удобнее.