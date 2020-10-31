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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:43
proftpd66 написав:
Максимальная сумма кеш Бека 2500 или 5000?
к выводу - 5к/мес орехами
к начислению - 5к (повышенные категории + стандартные) + есть партнёрские категории. Они идут сверх лимита 5к, но в каждой партнёрке есть свой потолок, который оговаривается в условиях акции.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 01:12
STIGA
спасибо. Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 07:57
proftpd66 написав:
Заметил что книги показано 20%, но по факту 10%
Не зрозуміло. Має бути горіхів як показано. При чому в книги входять канцтовари.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:24
Тракторист написав: Ratatui написав: MASolomko написав:Ratatui
, "ага". Особенно те, у кого финансовый номер не подвязан к Viber.
Ну кто же им доктор. Пусть подвязывают иначе мимо своего счастья пролетят.
а если завтра акции будут только для владельцев айфонов, то вы тоже побежите его покупать?...
Акция может быть и для владельцев мерседесов. Но сравнивать какашку с пальцем не надо. Одно дело установить бесплатный вайбер, другое купить дорогой прибамбас.
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Ratatui
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:27
Flamingo написав: Vorlon написав:
А кейсов, которые бы показали, что это было оправданно, никто так и не привёл...
Все относительно... Кейсы о том что телефон был в людном месте все время в руках, а деньги списали - были? Были!. А кейсы когда где-то на минуту отвернулся и потом на облаке все поблокировал, но деньги все равно увели? Тоже были! А вот кейсов, чтобы кто-то держал свой "кнопочный телепон" в сейфе и у него деньги увели я что-то не припомню.
Чем Вам не оправдание?
В свое время была такая пословица - правда она немного о другом
, но сюда ее тоже можно применить: "Не "живи", где работаешь и не работай, где "живешь"".
На самом деле практика "раздельного" использования разных симок для разных потребностей имеет и свои недостатки, и свои преимущества перед использованием "одной симки на всё". Но в реальности это просто другой подход, который вполне имеет право на жизнь. Поэтому на самом деле никому никакие кейсы доказывать и показывать и не нужно. Каждый пользуется тем и так как ему удобнее.
Ещё может быть и третий подход не пользоваться телефоном, а только сберкнижкой.
Но это для полных параноиков.
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Ratatui
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:29
практика не хранить на картсчетах крупные суммы и отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана.
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Arien
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30
Arien написав:
отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана
Паранойей - да, не более.
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Vorlon
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:32
Vorlon написав: Arien написав:
отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана
Паранойей - да, не более.
Все мы разные. Кто-то привык все есть руками, а кто-то только ложкой - причем одной и той же и даже не мытой, а иному обязательно нужны нож с вилкой, причем к каждому следующему блюду новые - чистые и соответствующие именно этому блюду, ну а кому-то и вовсе щипчики для крабов подавай. И паранойя тут не при чем. Просто все мы разные.
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:57
Flamingo написав: Vorlon написав: Arien написав:
отдельно оформить финансовую sim-карту существует давно и вполне оправдана
Паранойей - да, не более.
Все мы разные. Кто-то привык все есть руками, а кто-то только ложкой - причем одной и той же и даже не мытой, а иному обязательно нужны нож с вилкой, причем к каждому следующему блюду новые - чистые и соответствующие именно этому блюду, ну а кому-то и вовсе щипчики для крабов подавай. И паранойя тут не при чем. Просто все мы разные.
Немного некоректно сравнивать страхи забеременеть одевая презерватив на вибратор и удовольствие в приёме пищи. Но то, что все мы разные это факт.
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Ratatui
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:04
M-Audio написав:
Оно у меня выпытывало какое имя владельца нанесено на карте, а там никакое не нанесено, и несколько попыток ввести что-либо подходящее по смыслу заканчивались демонстацией HTTP ошибки 403 (при этом даже пароль на телефон приходил, но ввести его уже было некуда). А с именной картой Альфы платёж прошёл.
Если карта нонейм всегда ввожу имя и фамилию латиницей владельца карты - обычно всегда проходит, а вот вводить что-либо - не пробовал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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klug
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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